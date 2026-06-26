Marina del Pilar impulsa educación superior en Baja California

Anunció convocatoria con 504 espacios gratuitos en seis licenciaturas para ampliar el acceso a la educación superior.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, anunció la apertura de la convocatoria de ingreso a la nueva sede de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Mexicali, como parte de la estrategia para ampliar el acceso a la educación superior gratuita.



La mandataria estatal destacó que este proyecto busca generar mayores oportunidades educativas para jóvenes y personas adultas en la entidad.



La nueva sede se ubicará en la zona poniente de Mexicali, en el área de Los Santorales, y contará con 504 espacios distribuidos en seis licenciaturas, entre ellas Derecho y Criminología, Ciencias de Datos e Ingeniería en Inteligencia Artificial.



El modelo educativo será híbrido, con horarios flexibles que permitirán combinar estudios con actividades laborales y familiares.



La Secretaría de Educación de Baja California señaló que este plantel se suma al campus de Tijuana y forma parte de la expansión de la educación superior en el estado.



El registro de aspirantes permanecerá abierto hasta el 26 de junio en el portal oficial de la universidad.