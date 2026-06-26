Ricardo Moreno impulsa nuevas obras viales para transformar Toluca

Anuncian puente peatonal, rehabilitación de vialidades estratégicas y proyectos de movilidad con inversión de 5 mil mdp.

El Gobierno del Estado de México y el Ayuntamiento de Toluca anunciaron un paquete de obras de infraestructura vial que fortalecerán la movilidad y la seguridad de miles de habitantes, entre las que destacan la construcción del puente peatonal Ojo de Agua, en San Pablo Autopan, y la rehabilitación de importantes avenidas de la capital mexiquense.



El presidente municipal, Ricardo Moreno Bastida, acompañado por el secretario de Movilidad estatal, Juan Hugo de la Rosa, y el director general de la Junta de Caminos, Joel González, informó que el puente peatonal beneficiará a más de 87 mil habitantes al reducir riesgos para peatones y mejorar la conectividad de la zona.



Asimismo, se intervendrán vialidades estratégicas como Avenida de las Partidas, que conecta la zona industrial y habitacional con la carretera Toluca-Naucalpan; la carretera El Cerrillo-San Pedro Totoltepec; además de Alfredo del Mazo, Paseo Tollocan, Paseo Adolfo López Mateos y Paseo Vicente Guerrero.



Ricardo Moreno destacó que el programa municipal de pavimentación, conocido como Diablo Dragón, continuará con la rehabilitación de Paseo Matlatzincas, donde se atenderán cerca de 10 kilómetros en ambos sentidos, como resultado del trabajo coordinado entre los distintos órdenes de gobierno.



El alcalde reconoció el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, al señalar que la coordinación institucional ha permitido impulsar proyectos que responden a las necesidades de la población.



Por su parte, Juan Hugo de la Rosa adelantó que el Gobierno estatal contempla una inversión cercana a los 5 mil millones de pesos en obras estratégicas para Toluca, entre ellas la construcción de la Línea 6 del Mexibús, que conectará Zinacantepec, Toluca y Lerma mediante un recorrido de 28.8 kilómetros por sentido, 44 estaciones y 37 unidades articuladas, con una demanda estimada de 48 mil usuarios diarios.



En tanto, Joel González destacó que la colaboración entre la Junta de Caminos y el Ayuntamiento ya permitió concretar obras como la rehabilitación del circuito de acceso al Aeropuerto Internacional de Toluca y la modernización de diversas rutas estatales, acciones que fortalecen la infraestructura vial de la región.