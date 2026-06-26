Farmacias del Ahorro invertirá 108 mdp y abrirá 18 nuevas sucursales en la entidad: Laura González

La expansión generará 180 empleos directos y fortalecerá la infraestructura farmacéutica de la entidad durante este año.

Como parte del fortalecimiento del sector farmacéutico en el Estado de México, Farmacias del Ahorro anunció una inversión de 108 millones de pesos para la apertura de 18 nuevas sucursales, proyecto que permitirá la creación de 180 empleos directos y ampliará la cobertura de servicios de salud en la entidad.



La expansión se desarrollará durante este año en municipios del Valle de México y la zona conurbada con la Ciudad de México. Con ello, la empresa alcanzará un total de 205 establecimientos en territorio mexiquense, además de mantener operaciones en su macrocentro de distribución ubicado en Lerma, considerado uno de los más importantes del país.



La secretaria de Desarrollo Económico, Laura González Hernández, destacó que este tipo de inversiones consolidan al Estado de México como uno de los principales referentes nacionales de la industria farmacéutica, gracias a la presencia de fabricantes de medicamentos, distribuidores y empresas de dispositivos médicos instaladas en municipios como Toluca, Lerma, Ocoyoacac, Naucalpan, Tlalnepantla y Chalco.



La funcionaria subrayó que la entidad concentra más de 19 mil unidades económicas relacionadas con farmacias, las cuales generan cerca de 38 mil empleos, lo que posiciona al Estado de México como líder nacional en este sector.



Por su parte, Samuel Guillén, director de Negocios Zona Toluca de Farmacias del Ahorro, señaló que la inversión fortalecerá la atención a la población y permitirá ampliar la contratación de talento mexiquense mediante programas de capacitación y desarrollo profesional.



La Secretaría de Desarrollo Económico informó que durante el resto del año continuará impulsando nuevos anuncios de inversión en la industria farmacéutica y en otros sectores estratégicos, con el propósito de fortalecer el crecimiento económico y la generación de empleos en el Estado de México.