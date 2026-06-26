¡Le vendió un palco fantasma para el Mundial! el estafador desapareció con 450 mil pesos

El presunto estafador fue localizado en Zumpango, Estado de México, tras una investigación de la Fiscalía de Quintana Roo.

Lo que prometía ser una experiencia de lujo para disfrutar el Mundial de Fútbol terminó en un millonario fraude. Brian Isaí “N” fue detenido en el municipio de Zumpango, Estado de México, acusado de presuntamente estafar a un hombre con 450 mil pesos por la supuesta renta de un palco en el Estadio Ciudad de México.



De acuerdo con la Fiscalía General de Quintana Roo, el ahora detenido ofreció el espacio VIP desde donde la víctima presuntamente podría presenciar varios encuentros mundialistas. Para formalizar el trato, ambas partes firmaron un contrato ante una notaría en Benito Juárez, Quintana Roo, donde el afectado realizó tres depósitos de 150 mil pesos.



El acuerdo establecía que los boletos serían entregados una semana antes de la inauguración del torneo; sin embargo, nunca llegaron. En su lugar, el presunto estafador únicamente enviaba fotografías y videos del supuesto palco mientras acumulaba excusas para retrasar la entrega.



Las investigaciones permitieron rastrear la cuenta bancaria donde fue depositado el dinero y vincularla con Brian Isaí “N”, identificado como representante de la empresa involucrada. El 8 de junio fue la última vez que respondió los mensajes de la víctima; después desapareció.



Tras ser ubicado en territorio mexiquense, agentes cumplimentaron una orden de aprehensión y lo trasladaron a Quintana Roo, donde enfrentará el proceso penal correspondiente por el presunto fraude.