¡Le vendió un palco fantasma para el Mundial! el estafador desapareció con 450 mil pesos

El presunto estafador fue localizado en Zumpango, Estado de México, tras una investigación de la Fiscalía de Quintana Roo.

Lo que prometía ser una experiencia de lujo para disfrutar el Mundial de Fútbol terminó en un millonario fraude. Brian Isaí “N” fue detenido en el municipio de Zumpango, Estado de México, acusado de presuntamente estafar a un hombre con 450 mil pesos por la supuesta renta de un palco en el Estadio Ciudad de México.

De acuerdo con la Fiscalía General de Quintana Roo, el ahora detenido ofreció el espacio VIP desde donde la víctima presuntamente podría presenciar varios encuentros mundialistas. Para formalizar el trato, ambas partes firmaron un contrato ante una notaría en Benito Juárez, Quintana Roo, donde el afectado realizó tres depósitos de 150 mil pesos.

El acuerdo establecía que los boletos serían entregados una semana antes de la inauguración del torneo; sin embargo, nunca llegaron. En su lugar, el presunto estafador únicamente enviaba fotografías y videos del supuesto palco mientras acumulaba excusas para retrasar la entrega.

Las investigaciones permitieron rastrear la cuenta bancaria donde fue depositado el dinero y vincularla con Brian Isaí “N”, identificado como representante de la empresa involucrada. El 8 de junio fue la última vez que respondió los mensajes de la víctima; después desapareció.

Tras ser ubicado en territorio mexiquense, agentes cumplimentaron una orden de aprehensión y lo trasladaron a Quintana Roo, donde enfrentará el proceso penal correspondiente por el presunto fraude.

Reciente:

Más de , , :

Destacadas:

Invierte gobierno de CDMX 84 mdp en rehabilitación de embarcaderos de Xochimilco

26 junio, 2026
CDMX, Destacado

La intervención en Nuevo Nativitas, Las Flores y Zacapa mejora infraestructura turística con criterios ambientales, beneficiando a prestadores de servicios y visitantes. …

Ricardo Moreno impulsa nuevas obras viales para transformar Toluca

26 junio, 2026
Destacado, Edomex, Portada

Anuncian puente peatonal, rehabilitación de vialidades estratégicas y proyectos de movilidad con inversión de 5 mil mdp. El Gobierno del Estado de …

Delfina Gómez impulsa desarrollo de Zacazonapan con inversión superior a 17.6 millones de pesos en educación y deporte

26 junio, 2026
Destacado, Edomex, Portada

Entregó obras de infraestructura educativa y la rehabilitación de la Unidad Deportiva del municipio. La gobernadora Delfina Gómez Álvarez destinó 17.6 millones …

Farmacias del Ahorro invertirá 108 mdp y abrirá 18 nuevas sucursales en la entidad: Laura González

26 junio, 2026
Destacado, Edomex

La expansión generará 180 empleos directos y fortalecerá la infraestructura farmacéutica de la entidad durante este año. Como parte del fortalecimiento del …

Fútbol, mural de Carlos Badillo: el gol de México que se pintó con pinceles

26 junio, 2026
Destacado, Edomex

El artista universitario coordinó la obra “Fútbol”, que celebra la cultura mexicana y el deporte. El talento de la Universidad Autónoma del …

Invita Ricardo Moreno a participar en clínica gratuita de fútbol base en Toluca

26 junio, 2026
Destacado, Edomex

La capacitación busca fortalecer la formación deportiva de niñas, niños y jóvenes mediante herramientas para estudiantes, docentes y entrenadores. Con el objetivo …

Ramírez Ponce mantiene el trabajo conjunto con comunidades, academia y ciudadanía de Lerma

26 junio, 2026
Destacado, Edomex

Impulsa proyectos comunitarios, educativos y de participación ciudadana para generar mayores oportunidades de desarrollo. El presidente municipal de Lerma, Miguel Ángel Ramírez …

Ecuador sorprende a Alemania y Países Bajos avanza como líder, Japón, Suecia y Australia sellan su pase

26 junio, 2026
Deportes, Destacado

La jornada dejó emociones, remontadas y la definición de nuevos clasificados a los dieciseisavos de final. La Copa Mundial de la FIFA …

Lionel Richie es hospitalizado tras sufrir mareo en plena gira con Earth, Wind & Fire

26 junio, 2026
Destacado, Espectáculos

El cantante fue atendido por paramédicos y trasladado a un hospital en Minnesota; su estado de salud no ha sido actualizado. El …

GARCÍA HARFUCH NEGOCIA E IMPIDE BLOQUEOS DE AMOTAC EN MÉXICO

25 junio, 2026
Destacado, Nacional, Portada

Se llegó a un acuerdo con transportistas estableciendo mecanismos de seguimiento en materia de seguridad carretera, trámites y atención institucional. El Gobierno …

Kenia López Rabadán pide fortalecer acciones ante la crisis de personas desaparecidas en México

25 junio, 2026
Destacado, Nacional, Portada

Pidió una mayor inversión en búsqueda, tecnología forense y atención integral a las familias de las víctimas. La presidenta de la Mesa …

Puebla impulsa su promoción turística en California, fortaleciendo conectividad internacional

25 junio, 2026
Destacado, Nacional

Presentó su oferta turística y la ruta aérea Puebla–Los Ángeles ante agencias de viajes y representantes del sector turístico. Como parte de …

Planta de amoníaco en Topolobampo impulsará empleo, inversión y soberanía productiva: SE

25 junio, 2026
Destacado, Nacional

El proyecto de GPO generará más de 10 mil empleos y contribuirá a reducir significativamente la dependencia de importaciones de fertilizantes en …

CDMX registró 800 mil aficionados en celebraciones por triunfo de México

25 junio, 2026
CDMX, Destacado

Autoridades capitalinas reportaron una multitudinaria celebración en distintos puntos de la Ciudad de México con epicentro en el Ángel de la Independencia. …

Refuerza Cuauhtémoc inspecciones en inmuebles de riesgo para prevenir accidentes

25 junio, 2026
CDMX, Destacado

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega instruyó intensificar las revisiones preventivas en construcciones con daños estructurales. La alcaldía Cuauhtémoc fortaleció las …

Facultad de Ciencias Agrícolas referente de excelencia académica y compromiso social: Paty Zarza

25 junio, 2026
Destacado, Edomex, Portada

Reconoció los avances en calidad educativa, investigación, vinculación y retribución social durante el Cuarto Informe de Actividades. La Facultad de Ciencias Agrícolas …

Delfina Gómez y la Secretaría del Trabajo trabajan para garantizar el respeto de los trabajadores mexiquenses

25 junio, 2026
Destacado, Edomex, Portada

Buscan fortalecer la coordinación y garantizar los derechos laborales para mejorar las condiciones de las familias mexiquenses. La gobernadora Delfina Gómez Álvarez …

Semov proyecta inversión histórica de 61 mil mdp para modernizar movilidad y elevar calidad de vida

25 junio, 2026
Destacado, Edomex

El plan contempla obras viales, transporte público y conectividad regional; solo en Toluca se destinarán cerca de 5 mil mdp. El Gobierno …

DIFEM consolida Sistema de Cuidados como política pública de largo plazo

25 junio, 2026
Destacado, Edomex

Avanza en la construcción de un modelo integral para garantizar atención digna a personas en situación de dependencia. El Sistema para el …

Toluca restaurará sus espacios verdes; plantará 126 mil árboles y plantas: Ricardo Moreno

25 junio, 2026
Destacado, Edomex

La estrategia busca reducir las islas de calor, mejorar la calidad del aire y fortalecer la infraestructura verde de la capital mexiquense. …

San Mateo Atenco honra la memoria del héroe policía caído en funciones

25 junio, 2026
Destacado, Edomex

Autoridades, corporaciones de seguridad y ciudadanía reconocieron su valentía y entrega en cumplimiento de su deber; el gobierno municipal refrendó su respaldo …

¡Uno mas que cae! exfuncionario de Del Mazo es señalado por presunta venta de plazas

25 junio, 2026
Destacado, Edomex, Justicia

Óscar Guzmán Aragón fue detenido junto con otros exservidores públicos señalados por supuestas irregularidades en el sector educativo mexiquense. Un fuerte golpe …

Brasil impone respeto, México hace historia en el Mundial 2026

25 junio, 2026
Deportes, Destacado

La Canarinha cerró como líder de grupo, mientras el Tri firmó una fase perfecta y avanzó con paso arrollador a los octavos …

Tras 76 años revelarán a la amiga secreta de Charlie Brown

25 junio, 2026
Destacado, Espectáculos

La icónica amiga por correspondencia del personaje de Peanuts debutará finalmente en la nueva película animada “Snoopy Unleashed”. Después de más de …

T-MEC MANTIENE VIGENCIA Y CONTINÚA EL DIÁLOGO TRILATERAL: EBRARD

24 junio, 2026
Destacado, Nacional, Portada

Destacó que las negociaciones con EUA y Canadá avanzan de manera ordenada.En caso de no apoyar extensión del tratado, este continuará vigente …

SHCP fortalece el perfil de la deuda externa; coloca 6,300 mdd en bonos para financiar su recompra

24 junio, 2026
Destacado, Nacional, Portada

Se concretó una operación financiera por 6300 mdd para refinanciar pasivos sin contratar deuda adicional. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público …

Michoacán blinda su oro verde con “Aguacate Franja Michoacán”

24 junio, 2026
Destacado, Nacional

Productores y autoridades impulsan la marca “Aguacate Franja Michoacán” para proteger su origen, elevar su valor y fortalecer su posición en mercados …

Roberto Velasco llama a embajadores a fortalecer la proyección internacional de México

24 junio, 2026
Destacado, Nacional

Exhortó a embajadoras y embajadores a difundir los avances del Gobierno de México y reforzar la presencia del país en el escenario …

Clara Brugada anuncia descentralización de 48 espacios para transmitir México-Chequia

24 junio, 2026
CDMX, Destacado

Se habilitarán espacios públicos en toda la ciudad para celebrar el partido mundialista, con medidas de seguridad, movilidad y cultura para evitar …

Benito Juárez activa estrategia Vialidad–Blindar360 para mejorar movilidad y seguridad vial

24 junio, 2026
CDMX, Destacado

La alcaldía reforzará el orden vial con un equipo especializado, coordinación con la SSC y equipamiento operativo, La alcaldía Benito Juárez puso …

Delfina Gómez respalda el Plan Rector del TRIJAEM para fortalecer estrategias de justicia

24 junio, 2026
Destacado, Edomex, Portada

La estrategia 2026-2029 impulsará la austeridad, rendición de cuentas y el acceso a la justicia mediante acciones como las Salas Itinerantes. La …

Exhorta Secretaría de Salud a reforzar medidas preventivas durante la temporada de lluvias en Edoméx

24 junio, 2026
Destacado, Edomex, Portada

Autoridades sanitarias llaman a eliminar agua estancada y mantener higiene en alimentos para prevenir enfermedades e infecciones. Ante el inicio de la …

Refuerzan en Edoméx acciones en aeropuertos para proteger a mujeres, niñas, niños y adolescentes

24 junio, 2026
Destacado, Edomex

Instalan módulos informativos en los aeropuertos de Toluca y Felipe Ángeles y fortalecen campañas de prevención de la violencia y atención a …

UAEMéx reconoce al Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” como referente de excelencia

24 junio, 2026
Destacado, Edomex

Destacaron su liderazgo académico, innovación digital y compromiso con la formación integral de las juventudes mexiquenses. El Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” …

Ricardo Moreno supervisa en Toluca la rehabilitación de la Avenida del Trabajo

24 junio, 2026
Destacado, Edomex

La obra registra más del 50% de avance y beneficiará a cerca de 20 mil habitantes con una vialidad más segura. Como …

Manuel Vilchis acerca a Zinacantepec servicios jurídicos con Caravanas por la Justicia Social

24 junio, 2026
Destacado, Edomex

El programa estatal ofrece trámites, asesorías y atención ciudadana para facilitar el acceso a la justicia y fortalecer el bienestar de las …

Detienen en flagrancia a presunto responsable de robo y homicidio en San Mateo Atenco

24 junio, 2026
Destacado, Edomex, Justicia

Elementos aseguraron un arma de fuego y una motocicleta tras una agresión contra un mando policial que perdió la vida. Elementos de …

El Tri listo para enfrentar a Chequia; Javier Aguirre prepara rotaciones

24 junio, 2026
Deportes, Destacado

El técnico de la selección mexicana confirmó cambios en el once titular para el cierre de la fase de grupos. La Selección …

Santa Fe Klan sorprende con concierto callejero frente a la casa de su novia en Hermosillo

24 junio, 2026
Destacado, Espectáculos

El rapero ofreció una presentación improvisada que rápidamente se volvió viral en redes sociales. El cantante Santa Fe Klan volvió a llamar …

GARCÍA HARFUCH LIDERA PREFERENCIAS RUMBO A 2030; MORENA MANTIENE VENTAJA ELECTORAL

23 junio, 2026
Destacado, Nacional, Portada

Encuesta nacional ubica al secretario de Seguridad como el perfil mejor posicionado del oficialismo, mientras la oposición aún busca consolidar liderazgos. A …

El Informante México ® 2026. Todos los Derechos Reservados.

Política de privacidad.

Directorio.

El Informante México ® 2026. Todos los Derechos Reservados.

Política de privacidad.

Directorio.

Política de privacidad.

Directorio.

El Informante México ® 2026. Todos los Derechos Reservados.