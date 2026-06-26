Ecuador sorprende a Alemania y Países Bajos avanza como líder, Japón, Suecia y Australia sellan su pase

La jornada dejó emociones, remontadas y la definición de nuevos clasificados a los dieciseisavos de final.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 vivió una intensa jornada este 25 de junio con resultados que definieron posiciones y boletos a la fase de eliminación directa, destacando la sorpresiva victoria de Ecuador sobre Alemania, el liderato de Países Bajos y la clasificación de Japón, Suecia y Australia.



En el Grupo E, Ecuador protagonizó una de las grandes sorpresas del torneo al imponerse 2-1 a Alemania, luego de remontar el marcador tras comenzar en desventaja. La figura del encuentro fue Enner Valencia, quien comandó la reacción ecuatoriana con un gol y constante peligro en el ataque. Del lado alemán destacó Jamal Musiala, autor del tanto que abrió el marcador, aunque no fue suficiente para evitar la derrota. En el otro partido del sector, Costa de Marfil venció 2-0 a Curaçao con una sólida actuación ofensiva encabezada por Sébastien Haller y Simon Adingra, resultado que mantuvo con vida a los africanos.



En el Grupo F, Países Bajos confirmó su condición de favorito al derrotar 3-1 a Túnez y quedarse con el primer lugar del sector. Cody Gakpo volvió a ser determinante en el ataque neerlandés, acompañado por Xavi Simons, quien aportó creatividad y dinamismo para asegurar el triunfo. En el otro compromiso, Japón y Suecia igualaron 1-1 en un duelo muy disputado que terminó favoreciendo a ambas selecciones, ya que el empate les permitió avanzar a la siguiente ronda. Takefusa Kubo fue uno de los jugadores más destacados por los japoneses, mientras que Alexander Isak volvió a ser referente en el ataque sueco.



El Grupo D cerró con un vibrante encuentro en Los Ángeles, donde Türkiye derrotó 3-2 a Estados Unidos en uno de los mejores partidos de la jornada. Arda Güler brilló con una destacada actuación para liderar a la selección turca, mientras que Christian Pulisic fue el jugador más peligroso del conjunto estadounidense. En el otro compromiso, Australia y Paraguay empataron sin goles, resultado que permitió a los australianos asegurar el segundo lugar del grupo y su clasificación a los dieciseisavos de final, gracias a una sólida actuación defensiva y las intervenciones del arquero Mathew Ryan.



Con estos resultados, Ecuador, Países Bajos, Japón, Suecia, Türkiye y Australia continúan su camino en la Copa Mundial de la FIFA 2026, mientras la competencia entra en su fase decisiva rumbo a los dieciseisavos de final.