Delfina Gómez impulsa desarrollo de Zacazonapan con inversión superior a 17.6 millones de pesos en educación y deporte

Entregó obras de infraestructura educativa y la rehabilitación de la Unidad Deportiva del municipio.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez destinó 17.6 millones de pesos para fortalecer la infraestructura educativa y deportiva de Zacazonapan, con la rehabilitación de cinco planteles escolares y la modernización de la Unidad Deportiva municipal, acciones que buscan mejorar la calidad de vida, impulsar el desarrollo de la juventud y fortalecer el tejido social.



Durante su gira de trabajo por este municipio del sur del Estado de México, la mandataria destacó que estas inversiones forman parte de las estrategias “2026, Año de las Obras en el Estado de México”, “Estadio de México. Destino Futbolero” y “SECTI en tu Comunidad”, cuyo propósito es atender directamente las necesidades detectadas en las comunidades.



En materia deportiva, el Gobierno estatal invirtió 9.9 millones de pesos en la rehabilitación de la Unidad Deportiva Zacazonapan, beneficiando a más de 4 mil 600 habitantes. Las obras incluyeron la construcción de una cancha de fútbol con pasto sintético, una trotapista, andadores, rehabilitación de canchas de usos múltiples, gradas e instalación de luminarias, además de generar 854 empleos directos e indirectos durante su ejecución.



“Queremos que las juventudes encuentren en estos espacios un lugar para aprender, convivir y construir un mejor futuro para sus comunidades”, expresó la gobernadora.



En el ámbito educativo, Delfina Gómez informó que se destinaron 7.7 millones de pesos para mejorar la infraestructura, el equipamiento y los sistemas de captación de agua en cinco escuelas del municipio, con el objetivo de ofrecer espacios más seguros, funcionales y adecuados para el aprendizaje.



Entre las acciones realizadas destaca la rehabilitación de la Escuela Primaria “Josefa Ortiz de Domínguez”, donde se remodeló un aula, se impermeabilizaron salones, se rehabilitaron sanitarios y la barda perimetral, además de la entrega de mobiliario escolar y 20 computadoras portátiles, donadas por la iniciativa privada. Asimismo, estudiantes del municipio han recibido 98 becas en distintos niveles educativos.



La mandataria reiteró que su administración continuará trabajando de manera coordinada con autoridades, docentes, madres y padres de familia para fortalecer la educación como una herramienta de transformación social.



Durante la gira también se informó que el Gobierno estatal mantiene mesas de trabajo para atender nuevas necesidades educativas en la región, entre ellas la construcción de una escuela secundaria ante el crecimiento de la matrícula escolar.



Como parte de la jornada, empresarios del transporte público realizaron la donación de una ambulancia al Ayuntamiento de Zacazonapan para fortalecer la atención de emergencias en beneficio de la población.