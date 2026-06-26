Invierte gobierno de CDMX 84 mdp en rehabilitación de embarcaderos de Xochimilco

La intervención en Nuevo Nativitas, Las Flores y Zacapa mejora infraestructura turística con criterios ambientales, beneficiando a prestadores de servicios y visitantes.

El Gobierno de la CDMX hizo entrega de la rehabilitación de los embarcaderos Nuevo Nativitas, Las Flores y Zacapa en Xochimilco, donde se aplicó una inversión de 84 millones de pesos para la intervención de 19 mil metros cuadrados y la reconstrucción de 88 locales comerciales.



Esta obra representa la recuperación de la ciudad lacustre y el fortalecimiento del turismo sustentable, al tiempo que preserva el valor ambiental y cultural de la zona.



Los trabajos incluyeron la renovación de más de 10 mil metros cuadrados de pisos, instalación de 96 luminarias solares, rehabilitación de fachadas, baños, señalética, mobiliario urbano y la creación de un corredor turístico que conecta los principales puntos de Xochimilco.



El proyecto incorpora criterios de sostenibilidad, como infraestructura de cero emisiones netas, materiales reciclados, captación de agua de lluvia e infraestructura verde, incluyendo una Torre Hidrobotánica.



Las autoridades destacaron que esta intervención forma parte de una estrategia integral para la recuperación de la zona lacustre, con acciones orientadas a la protección de ecosistemas, mejora de la calidad del agua y fortalecimiento del turismo comunitario.



En el acto participaron la secretaria de Medio Ambiente capitalina, Julia Álvarez Icaza, y la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, quienes resaltaron el valor ambiental, cultural y turístico de Xochimilco.