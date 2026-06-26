¡Horas de terror en Tecámac! Hombre armado mantiene a seis rehenes, entre ellos tres niños

Más de 100 elementos del Ejército, Guardia Nacional y policías rodean la vivienda mientras intentan negociar la liberación de las víctimas.

Momentos de tensión se viven en la colonia Los Héroes Tecámac, donde un hombre armado se atrincheró en una vivienda y mantiene retenidas a seis personas, entre ellas tres menores de edad, presuntamente integrantes de su propia familia.



El hecho ocurre en un domicilio ubicado sobre la calle Jesús García, donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar gritos y observar la presencia del sujeto con armas de fuego.



Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal, Guardia Civil, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Secretaría de Marina, quienes desplegaron un fuerte operativo con más de un centenar de efectivos para rescatar a los rehenes sin poner en riesgo sus vidas.



Como medida preventiva, las autoridades acordonaron varias calles y evacuaron a alumnos de tres planteles educativos ubicados frente al inmueble: una secundaria, un jardín de niños y una guardería.



De acuerdo con los primeros reportes, el hombre portaría dos armas de fuego y presuntamente padece esquizofrenia. Trascendió que el conflicto habría iniciado cuando familiares intentaron llevarlo a un centro de rehabilitación, situación que desencadenó la toma de rehenes.



Hasta el cierre de esta edición, personal especializado en manejo de crisis mantenía comunicación con el sujeto para lograr la liberación de las víctimas, mientras el operativo continuaba en la zona.