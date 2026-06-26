Coyoacán anuncia entrega de útiles escolares gratuitos para estudiantes de educación básica

La alcaldía prepara el registro de beneficiarios en julio y la entrega de paquetes escolares a finales de agosto como parte del programa social “Impulso a la Educación”.

La alcaldía Coyoacán, encabezada por el alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar, anunció la entrega de útiles escolares gratuitos para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas en la demarcación.



De acuerdo con la información difundida, durante el mes de julio se realizará el levantamiento de datos en planteles educativos para integrar el padrón de beneficiarios del programa social “Impulso a la Educación, Coyoacán Contigo”.



La entrega de paquetes escolares está programada para finales de agosto, con el objetivo de apoyar la economía de las familias y garantizar mejores condiciones para el inicio del ciclo escolar.



La alcaldía informó que en ediciones anteriores se han entregado más de 20 mil paquetes de útiles escolares, beneficiando a niñas, niños y adolescentes de la demarcación.



El programa forma parte de las acciones sociales orientadas al fortalecimiento de la educación y el apoyo a la economía familiar en Coyoacán.