SEDEMA llama a participar en jornada del Reciclatrón en UPIICSA del IPN

La ciudadanía podrá llevar residuos electrónicos de forma gratuita para su adecuado reciclaje y disposición ambiental.

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México invitó a la población a participar en una nueva jornada del programa Reciclatrón, que se realizará los días 26 y 27 de junio en la UPIICSA del Instituto Politécnico Nacional, en la alcaldía Iztacalco.



El programa, coordinado a través de la Dirección General de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental, busca fomentar el manejo adecuado de residuos eléctricos y electrónicos, promoviendo su reciclaje y reducción del impacto ambiental.



Durante la jornada, la ciudadanía podrá entregar equipos como computadoras, celulares, impresoras, electrodomésticos pequeños y otros aparatos en desuso, los cuales serán canalizados a empresas autorizadas para su tratamiento y aprovechamiento.



Las autoridades informaron que no se recibirán focos ahorradores, lámparas fluorescentes, módems ni equipos desarmados o contaminados, y recomendaron entregar los aparatos limpios y completos para su mejor aprovechamiento.



El acceso será gratuito y sin registro previo para público general; mientras que empresas e instituciones deberán realizar un registro de inventario previo conforme a la convocatoria oficial.



Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada Molina, reafirma su compromiso con la educación ambiental y la gestión responsable de residuos.