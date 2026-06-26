Ramírez Ponce mantiene el trabajo conjunto con comunidades, academia y ciudadanía de Lerma

Impulsa proyectos comunitarios, educativos y de participación ciudadana para generar mayores oportunidades de desarrollo.

El presidente municipal de Lerma, Miguel Ángel Ramírez Ponce, reafirmó el compromiso de su administración de fortalecer el trabajo coordinado con las comunidades, las instituciones educativas y la ciudadanía, mediante acciones orientadas al desarrollo social, la participación ciudadana y el impulso al talento local.



Como parte de esta estrategia, el alcalde sostuvo un encuentro con autoridades auxiliares de San José El Llanito, donde destacó que la comunicación permanente entre el Gobierno municipal y la población ha permitido avanzar en proyectos prioritarios para la comunidad, fortaleciendo la colaboración y agilizando la ejecución de diversas iniciativas en beneficio de las familias.



En materia educativa, Ramírez Ponce sostuvo una reunión con el director del Plantel Nezahualcóyotl de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Erick Vieyra, con quien refrendó el compromiso de mantener una estrecha vinculación institucional para impulsar proyectos académicos que amplíen las oportunidades de formación y desarrollo para las y los jóvenes estudiantes del municipio.



Durante la Novena Sesión de Cabildo Abierto, el Ayuntamiento analizó propuestas ciudadanas enfocadas al fortalecimiento del desarrollo municipal. Entre ellas destacaron los proyectos presentados por Roxana Ramírez García, en materia artística, y Lizeth Diezmartínez Chávez, orientado al fortalecimiento de la seguridad pública, iniciativas que fueron reconocidas por su aporte al bienestar de la comunidad y por fomentar una mayor participación ciudadana.



Asimismo, el Cabildo de Lerma reconoció el talento de Ivana Paola Martínez, estudiante de la UAEMéx y originaria de la comunidad de San Miguel Ameyalco, quien representará al municipio en el “The 2nd International Landscape Symposium”, que se celebrará en las próximas semanas en Hildesheim, Alemania.



Miguel Ángel Ramírez Ponce destacó que su administración continuará impulsando políticas públicas que promuevan la participación social, el fortalecimiento de la educación y el reconocimiento al talento de las juventudes, con el propósito de construir un Lerma con mayores oportunidades para todas y todos.