Fútbol, mural de Carlos Badillo: el gol de México que se pintó con pinceles

El artista universitario coordinó la obra “Fútbol”, que celebra la cultura mexicana y el deporte.

El talento de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) alcanzó proyección internacional con el mural “Fútbol”, coordinado por el artista Carlos Alberto Badillo Cruz, obra que obtuvo el Récord Guinness como el mural pintado con pincel más grande del mundo.



Ubicado en la avenida Centenario, frente al Metro Martín Carrera en la Ciudad de México, el mural de 200 metros cuadrados narra la evolución del fútbol, desde el juego de pelota mesoamericano hasta la Copa Mundial FIFA 2026, integrando elementos de identidad y patrimonio cultural mexicano.



La obra fue realizada tras más de un año de investigación y tres meses de ejecución, en colaboración con un equipo de artistas que trabajaron en condiciones urbanas complejas, convirtiendo el espacio público en una gran narrativa visual del deporte.



Carlos Badillo destacó que el proyecto representa un esfuerzo colectivo y que el reconocimiento Guinness es resultado del trabajo artístico y la magnitud de la propuesta, la cual incluso fue ampliada para consolidar el récord mundial.



Egresado de la UAEMéx, el artista ha desarrollado una trayectoria enfocada en el muralismo colaborativo y el uso del arte como herramienta de transformación social y acercamiento comunitario.



El mural ya forma parte del paisaje urbano de la capital y ha sido difundido en plataformas internacionales como la FIFA, convirtiéndose en un referente cultural rumbo al Mundial 2026 y en una muestra del talento artístico universitario mexicano.