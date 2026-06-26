San Mateo Atenco refuerza acciones para garantizar la igualdad y prevenir la violencia de género

El Sistema Municipal para la Igualdad de Trato y Oportunidades acordó nuevas estrategias para fortalecer la atención a víctimas.

El Gobierno de San Mateo Atenco, encabezado por la presidenta municipal Ana Muñiz Neyra, llevó a cabo la Quinta Sesión Ordinaria del Sistema Municipal para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres, donde se evaluaron los avances de las acciones implementadas para fortalecer la igualdad sustantiva y prevenir la violencia de género en el municipio.



Durante la sesión se presentaron los resultados de los servicios de asistencia jurídica, atención psicológica y acompañamiento integral que brinda el Ayuntamiento a víctimas de violencia, así como los avances del Modelo AHORA, estrategia orientada a brindar atención oportuna y especializada a quienes enfrentan situaciones de riesgo.



Como parte de los acuerdos alcanzados, las y los integrantes del Sistema aprobaron impulsar programas de formación en nuevas masculinidades dirigidos tanto a la población como a las personas servidoras públicas, con el propósito de fomentar relaciones basadas en el respeto, la igualdad y la corresponsabilidad.



Asimismo, se acordó fortalecer las acciones de prevención y atención de la violencia sexual que afecta a niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas adultas mayores, mediante estrategias específicas que contribuyan a proteger sus derechos y garantizar entornos más seguros.



La presidenta municipal, Ana Muñiz Neyra, destacó que estas acciones forman parte del compromiso permanente de su administración para consolidar políticas públicas con perspectiva de género, que promuevan la igualdad de oportunidades y una vida libre de violencia para todas y todos.



El ayuntamiento de San Mateo Atenco reafirma sigue construyendo un municipio más seguro, justo e igualitario, donde la protección de los derechos humanos y la igualdad sustantiva sean pilares del desarrollo social.