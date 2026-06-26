Carín León vive momento icónico al conocer a David Beckham y lo compara con “Superman”

El cantante mexicano inaugurará el nuevo estadio del Inter Miami como recinto musical y calificó como un momento “icónico” conocer a la leyenda del fútbol inglés.

El cantante mexicano Carín León aseguró en Miami que conocer a David Beckham, copropietario del Inter Miami, fue para él “como conocer a Superman”, durante la rueda de prensa previa a su concierto inaugural en el Nu Stadium.



El artista explicó que su admiración por el exfutbolista nació durante la era de los ‘Galácticos’ del Real Madrid, etapa que marcó su afición por el fútbol. Señaló que el encuentro con Beckham representó un momento especial en su carrera artística y personal.



León será el encargado de inaugurar el nuevo recinto como espacio musical este domingo, un evento que calificó como histórico para la música en español y para su trayectoria internacional.



El intérprete afirmó que llega preparado tras varias semanas de gira, con un espectáculo que incluirá invitados y una producción de alto nivel, con el objetivo de “dejar la vara bien alta” en la apertura del estadio.



También destacó el papel del Inter Miami como un club cercano a la comunidad latina en Estados Unidos y expresó su emoción por participar en un evento que considera un punto de inflexión en su carrera.