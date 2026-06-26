IEEM impulsa inclusión política LGBTTTIQ+ rumbo al Proceso Electoral 2027

Con capacitación especializada se fortalece la participación ciudadana y la construcción de democracias más incluyentes.

En el marco del Mes del Orgullo LGBTTTIQ+, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), a través de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, realizó el curso “Participación Política y ciudadanía diversa: construyendo democracias inclusivas”, con el objetivo de fortalecer la inclusión y la representación política de este sector de la población.



La capacitación fue impartida por integrantes de la organización Yaaj México, quienes compartieron experiencias sobre participación ciudadana, liderazgo, derechos humanos y la importancia de la representación de personas LGBTTTIQ+ en espacios de toma de decisiones.



La consejera electoral y presidenta de la Comisión, Flor Angeli Vieyra Vázquez, destacó que los avances en materia de derechos son resultado de años de lucha social, aunque subrayó que aún existen retos para garantizar plenamente los derechos político-electorales de esta población.



Señaló la importancia de las acciones afirmativas como herramientas para reducir desigualdades históricas y avanzar hacia una representación más incluyente, especialmente de cara al Proceso Electoral 2027.



Por su parte, especialistas de Yaaj México explicaron que la participación política de personas LGBTTTIQ+ fortalece la democracia al incorporar diversas perspectivas en la toma de decisiones, además de generar referentes positivos para nuevas generaciones y promover políticas públicas más incluyentes.



Al curso asistieron autoridades electorales, representantes de partidos políticos, integrantes de organizaciones civiles, personas servidoras públicas y ciudadanía en general, en un espacio de reflexión sobre inclusión, derechos humanos y participación política.