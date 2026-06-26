MÉXICO Y ESPAÑA FORTALECEN LAZOS DIPLOMÁTICOS PARA BENEFICIAR LA RELACIÓN Y LOS PUEBLOS

La presidenta Claudia Sheinbaum recibe al rey Felipe VI en Palacio Nacional, con quien dialogó sobre la agenda bilateral entre ambas naciones.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió en Palacio Nacional al rey de España, Felipe VI, en el marco de su visita oficial al país, con el propósito de fortalecer el diálogo y la cooperación entre ambas naciones.



La ceremonia oficial de bienvenida se llevó a cabo en el Salón de Embajadores de Palacio Nacional, donde se entonaron los himnos nacionales de México y del Reino de España, para posteriormente realizar la fotografía oficial del encuentro.



Tras el acto protocolario, la mandataria mexicana y el jefe del Estado español sostuvieron una reunión privada en la que abordaron temas de interés común y la relación bilateral entre ambos países, marcando una nueva etapa en la comunicación diplomática entre México y España.



Acompañaron a la presidenta el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez; el jefe de la Oficina de la Presidencia, Lázaro Cárdenas Batel; y el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel.



Por parte de la delegación española participaron el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares Bueno; la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón Jaime; el jefe de la Casa del Rey, Camilo Villarino Marzo; el embajador de España en México, Juan Duarte Cuadrado, además de integrantes del cuerpo diplomático.



El rey Felipe VI arribó previamente al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde fue recibido por autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Al término del encuentro, alrededor de las 18:00 horas, la presidenta Sheinbaum acompañó al monarca español hasta su vehículo, concluyendo así la jornada oficial en Palacio Nacional.