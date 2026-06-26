Lionel Richie es hospitalizado tras sufrir mareo en plena gira con Earth, Wind & Fire

El cantante fue atendido por paramédicos y trasladado a un hospital en Minnesota; su estado de salud no ha sido actualizado.

El cantante estadounidense Lionel Richie, de 77 años, fue hospitalizado la noche del miércoles 24 de junio de 2026 tras sufrir mareos durante el concierto inaugural de su gira conjunta con Earth, Wind & Fire en el Grand Casino Arena.



El incidente ocurrió mientras interpretaba “Dancing on the Ceiling”, cuando el artista se sentó en el escenario y continuó brevemente el espectáculo antes de retirarse. Posteriormente, el saxofonista Dino Soldo informó al público que Richie no se sentía bien y no podría continuar la presentación.



Paramédicos lo atendieron detrás del escenario y lo trasladaron en ambulancia a un hospital cercano como medida de precaución. Autoridades locales confirmaron el traslado de un adulto desde la arena, aunque no se ha emitido un parte médico oficial.



Integrantes de Earth, Wind & Fire señalaron que el cantante no presentaba signos previos de enfermedad y que podría tratarse de deshidratación, sin que hasta el momento exista un diagnóstico confirmado.



La gira “Sing a Song All Night Long” contempla 26 fechas en Norteamérica, con paradas en ciudades como Chicago, Toronto y Nueva York, aunque no se ha informado si el incidente modificará el calendario.