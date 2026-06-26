Mara Lezama inaugura canchas del “Mundial Social 2026” en Quintana Roo

Con una inversión superior a 68 millones de pesos, el programa federal beneficiará a más de 240 mil habitantes en los 11 municipios del estado.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, encabezó de manera simultánea la inauguración de 46 canchas y multicanchas en los 11 municipios del estado, como parte del programa federal “Mundial Social 2026”, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.



El evento se realizó mediante enlace simultáneo con autoridades federales, estatales y municipales, desde la cancha de fútbol 11 “Las Ranitas”, en Cancún.



Lezama Espinosa destacó que este proyecto busca fortalecer la cohesión social, fomentar la paz y promover el deporte en comunidades con limitado acceso a infraestructura deportiva.



El programa contempla la construcción y rehabilitación de 23 canchas de fútbol y 20 multicanchas, distribuidas en los 11 municipios de la entidad.



En el evento participaron también Rommel Pacheco, titular de la CONADE; la representante de México para la Copa Mundial, Gabriela Cuevas; así como autoridades de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).