México envía brigada de rescate y asistencia humanitaria a Venezuela tras los terremotos

La presidenta expresó su solidaridad con el pueblo venezolano e informó el despliegue de personal especializado para apoyar las labores de emergencia.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció el envío de una brigada de apoyo humanitario a Venezuela, luego de los dos terremotos registrados el pasado 24 de junio, con el objetivo de colaborar en las labores de búsqueda, rescate y atención médica a la población afectada.



La mandataria informó que el operativo estará a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y estará integrado por 250 elementos especializados, cinco binomios caninos, cuatro aeronaves, un dron, herramientas para búsqueda y rescate, así como equipo médico y material de curación.



Sheinbaum Pardo expresó la solidaridad del Gobierno de México con el pueblo venezolano y señaló que, una vez que el personal llegue al país sudamericano y realice una evaluación conjunta con las autoridades locales, se determinará si es necesario enviar apoyo adicional.



Explicó que el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, sostuvo comunicación con la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, y con otras autoridades venezolanas, quienes solicitaron como prioridad el envío de rescatistas y personal de salud para atender la emergencia.



La presidenta agregó que la Embajada de México en Venezuela mantiene un monitoreo permanente de la situación y, hasta el momento, no se tiene reporte de ciudadanos mexicanos fallecidos o lesionados a consecuencia de los sismos.



El Gobierno de México reiteró su compromiso de brindar ayuda humanitaria a los países que enfrentan desastres naturales, en coordinación con las autoridades de las naciones afectadas.