Senado impulsa acciones para prevenir la obesidad infantil y fortalecer la salud mental de la niñez

Presentaron el proyecto internacional CIELO+ERASMUS, enfocado en la capacitación de profesionales y la prevención de enfermedades que afectan a NNA.

El senador Emmanuel Reyes Carmona advirtió que la obesidad infantil representa uno de los principales desafíos para la salud pública en México, debido a que el país registra una de las prevalencias más altas a nivel mundial. Por ello, destacó la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención y la capacitación de los profesionales de la salud.



Durante la mesa de trabajo “Prevención de la obesidad infantil y fomento a la salud mental”, organizada en conjunto con la Universidad La Salle, el legislador señaló que la obesidad y la salud mental deben atenderse de manera integral, ya que la evidencia científica demuestra que ambos problemas están estrechamente relacionados y forman parte del derecho de niñas, niños y adolescentes a una vida saludable.



Reyes Carmona subrayó que, además del incremento de la obesidad infantil, cada vez son más frecuentes los casos de ansiedad, estrés y depresión en edades tempranas.



En el encuentro también fue presentado el proyecto CIELO+ERASMUS, iniciativa que reúne a 12 universidades de Europa y América Latina para desarrollar programas de formación dirigidos a estudiantes, docentes y profesionales de la salud, con el objetivo de fortalecer la atención de la obesidad infantil y sus efectos en la salud mental.



Especialistas señalaron que la obesidad infantil debe abordarse desde una perspectiva multidisciplinaria, considerando no solo la alimentación y el peso corporal, sino también factores psicológicos, familiares, sociales y económicos que influyen en su desarrollo.



Los participantes coincidieron en que la coordinación entre instituciones educativas, autoridades y profesionales de la salud será fundamental para diseñar estrategias que permitan reducir el impacto de estas enfermedades y mejorar la calidad de vida de las nuevas generaciones.