Checo Pérez y George Russell bromean con viajar juntos para apoyar el Mundial 2026

Los pilotos de Fórmula 1 confesaron su deseo de asistir a un partido de la Selección Mexicana y hasta plantearon compartir el viaje si el Tri sigue avanzando.

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez reconoció que el intenso calendario de la Fórmula 1 le ha impedido disfrutar de la Copa Mundial de la FIFA 2026, aunque aseguró que buscará asistir a uno de los próximos encuentros de la Selección Mexicana si el equipo continúa avanzando en el torneo.



Durante la conferencia de prensa previa al Gran Premio de Austria, el piloto de Cadillac lamentó no haber podido asistir a alguno de los partidos disputados hasta ahora en territorio mexicano.



“Estoy supertriste. Traté de ir a algún partido, pero fue muy complicado lograrlo”, comentó el tapatío.



Checo señaló que, si el Tricolor supera la ronda de dieciseisavos de final, hará todo lo posible por estar presente en el duelo de octavos, que también se disputaría en México.



La conversación tomó un tono relajado cuando el británico George Russell, piloto de Mercedes, intervino al escuchar que existe la posibilidad de que México e Inglaterra se enfrenten en las rondas de eliminación directa.



“Tal vez vayamos juntos. Me subiré a tu avión e iré contigo”, respondió entre risas Russell, desatando un momento de camaradería entre ambos pilotos.



El británico también aseguró que ha seguido de cerca el desempeño de la selección inglesa durante el Mundial y confió en que el conjunto dirigido por Thomas Tuchel tiene argumentos para pelear por el título.