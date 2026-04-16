SEP fija ruta para la IA en universidades: Mario Delgado

-Más del 60% de estudiantes y docentes ya utiliza IA en su vida académica.

El titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, presentó a rectoras y rectores del país un paquete de 10 acciones para impulsar el uso ético, crítico y responsable de la inteligencia artificial generativa (IAG) en las instituciones de educación superior.



Durante la presentación de los resultados de la Encuesta Nacional sobre el uso de la IAG, el funcionario destacó que esta tecnología ya forma parte cotidiana del entorno universitario, al revelar que más del 60 por ciento de estudiantes y docentes la utiliza de manera frecuente, mientras que ocho de cada diez alumnos la emplea para la elaboración de textos.



Delgado Carrillo subrayó la necesidad de establecer reglas claras y transformar el sistema educativo para adaptarse a esta nueva realidad tecnológica. Entre las principales propuestas, planteó reconocer la presencia de la IAG en las aulas, definir lineamientos institucionales, fortalecer la capacitación docente y replantear los modelos de evaluación académica.



Propuso garantizar el acceso equitativo a estas herramientas, incorporar la perspectiva de género, atender el bienestar estudiantil y reforzar la enseñanza de las humanidades y ciencias sociales como ejes fundamentales en la formación universitaria.



El secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Luis Armando González Plascencia, afirmó que estas herramientas ya están integradas en los procesos educativos, permitiendo nuevas formas de aprendizaje e innovación.



Finalmente, el representante en México de la UNESCO, Andrés Morales, subrayó que el debate sobre la inteligencia artificial no solo es tecnológico, sino también ético y social, por lo que su desarrollo debe centrarse en el bienestar de las personas.



Con estas acciones, la SEP busca encaminar a las universidades hacia una transformación digital responsable, que garantice el aprovechamiento de la inteligencia artificial sin comprometer los principios educativos y humanos.