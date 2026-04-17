Diablos arrancan con triunfo la temporada 2026 de la LMB ante piratas

Los Diablos Rojos del México comenzaron con el pie derecho la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol al imponerse 4-2 a los Piratas de Campeche en el juego inaugural.

El encuentro se disputó en el Estadio Alfredo Harp Helú ante más de 18 mil aficionados, quienes fueron testigos de un duelo cerrado que se definió gracias a la efectividad ofensiva del conjunto escarlata.

Los Diablos mostraron agresividad al ataque con 11 imparables, destacando la producción de carreras a través de dobles, estrategia que marcó la diferencia frente a unos Piratas que compitieron con solidez durante gran parte del encuentro.

FOTO: Instagram, vía @diablosrojosmx

En el pitcheo, el abridor Ricardo Pinto tuvo una destacada actuación al permitir solo una carrera en más de cinco entradas, dejando el trabajo final al bullpen, que logró contener a la ofensiva rival en los momentos clave.

Con este resultado, los Diablos Rojos del México inician su camino en busca del tricampeonato, mientras se preparan para continuar la serie ante Campeche en los próximos días.