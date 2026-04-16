SHEINBAUM ENTRA AL TOP 100 DE TIME COMO LÍDER GLOBAL CLAVE

-La presidenta es la única mexicana en la lista de las personas más influyentes de 2026.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue incluida en la lista TIME100 de 2026, que reconoce a las 100 personas más influyentes del mundo, consolidándose como la única mexicana y líder latinoamericana en esta edición.



La mandataria figura en la categoría de líderes junto a personajes de alto perfil internacional como Donald Trump, Mark Carney y León XIV, lo que refuerza su presencia en el escenario político global.



Esta es la segunda ocasión en que Sheinbaum forma parte del listado anual de la revista Time. En esta edición, su perfil fue escrito por el periodista Ioan Grillo, quien destacó los retos que enfrentó durante su primer año de gobierno, marcado por tensiones con Estados Unidos en temas como aranceles, migración y combate al narcotráfico.



El análisis resalta que, ante este contexto, la presidenta respondió con una combinación de firmeza en seguridad y manejo diplomático, lo que permitió mantener el equilibrio en la relación bilateral, además de fortalecer su posicionamiento político.



La lista TIME100 reúne a líderes, innovadores, artistas y figuras clave que influyen en la agenda global, por lo que la inclusión de Sheinbaum ocurre en un escenario internacional complejo, lo que da un peso adicional a su reconocimiento.