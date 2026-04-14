UAEMéx impulsa ciencia abierta con enfoque social e incluyente: Paty Zarza

-La rectora destacó el papel de la investigación en la equidad y prioriza el impacto social del conocimiento.

La Universidad Autónoma del Estado de México realizó el Encuentro de Centros de Investigación de la Secretaría de Ciencia, con el objetivo de fortalecer un modelo de ciencia abierta, incluyente y con sentido social, enfocado en el impulso de las ciencias sociales y las humanidades.



Durante la inauguración, la rectora Martha Patricia Zarza Delgado señaló que la ciencia es clave para construir una sociedad más equitativa, aunque reconoció que persisten retos para consolidar el potencial científico en la entidad.



Indicó que la UAEMéx concentra el 34% del personal investigador en el Estado de México, lo que la posiciona como un referente, pero también implica fortalecer la producción científica y su impacto social.



Como parte de esta estrategia, la institución impulsa cinco ejes prioritarios: financiamiento eficiente, colaboración interdisciplinaria, mejora tecnológica, ampliación de apoyos y orientación de la investigación hacia la retribución social. Además, informó que se aprobaron 26 proyectos en ciencias sociales y humanidades, con una inversión superior a cuatro millones de pesos.



Por su parte, la secretaria de Ciencia, Arianna Becerril García, cuestionó los modelos tradicionales de evaluación científica que privilegian indicadores cuantitativos, y propuso avanzar hacia una ciencia abierta que reconozca el conocimiento como un bien público.



Finalmente, se destacó que este encuentro busca consolidarse como un espacio permanente de reflexión académica, orientado a fortalecer el papel social de la ciencia en el desarrollo sostenible e incluyente.