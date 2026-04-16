UAEMéx reúne talento internacional en Congreso Interdisciplinario y de Turismo 2026 en Tenancingo

-El evento consolidó al Centro Universitario como un espacio clave para el intercambio académico, la sostenibilidad y la colaboración global.

El Centro Universitario Tenancingo de la Universidad Autónoma del Estado de México fue sede del Congreso Universal Interdisciplinario y de Turismo 2026, un encuentro académico que reunió a estudiantes, investigadores y especialistas de México y del extranjero bajo el lema “Ciencia, paz y humanismo para la sostenibilidad”.



Organizado en colaboración con el Centro de Evaluaciones de Capacidades Turísticas de Mercado para el Desarrollo A.C., el evento posicionó a este campus como un punto de referencia para el diálogo, la reflexión y la construcción de propuestas en torno a los retos actuales de los territorios y la Agenda 2030.



Durante tres días de actividades, participaron docentes integrantes del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), estudiantes de licenciatura y posgrado, así como representantes de diversos sectores, quienes compartieron experiencias y conocimientos desde una perspectiva interdisciplinaria.



El Congreso se desarrolló en modalidad híbrida, con un total de 91 ponencias, además de presentaciones de libros, carteles científicos y conferencias magistrales impartidas por especialistas que abordaron temas relacionados con la sostenibilidad, el turismo, la economía y el desarrollo social.



En el ámbito académico, estudiantes de las licenciaturas en Gastronomía, Turismo, Relaciones Económicas Internacionales, Ingeniería Agronómica en Floricultura y Arqueología tuvieron una participación activa, enriqueciendo el intercambio de ideas y fortaleciendo su formación profesional.



Como parte de las actividades complementarias, se realizaron visitas a viveros e invernaderos de la región, al orquidario del propio campus, así como recorridos culturales en el municipio de Malinalco, incluyendo el Museo Universitario “Dr. Luis Mario Schneider” y la zona arqueológica de Cuauhtinchán.



El Congreso también integró a la comunidad local mediante la participación de colectivos, productores y artesanos, quienes ofrecieron textiles, alimentos y talleres tradicionales, destacando la riqueza cultural de Tenancingo.



En el ámbito cultural y gastronómico, estudiantes y docentes presentaron muestras como degustaciones y desfiles que resaltaron la identidad regional, particularmente en torno al rebozo y la gastronomía local.



El encuentro logró convocar a instituciones de educación superior de diversas entidades del país, así como de Colombia e India, fortaleciendo los lazos de cooperación internacional.