Urge IEEM a llevar la perspectiva de género de la ley a la práctica: Amalia Pulido

Persisten obstáculos que impiden a las mujeres acceder a una justicia plena, advierten especialistas.

El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) realizó la capacitación virtual “Derechos humanos de las mujeres y acceso a la justicia con perspectiva de género”, donde se enfatizó la necesidad de traducir los avances legales en acciones concretas.



La consejera presidenta del IEEM, Amalia Pulido Gómez, señaló que, aunque existen marcos normativos que obligan a juzgar con perspectiva de género, aún persisten barreras como la discriminación, los estereotipos y desigualdades históricas que limitan el acceso a la justicia.



Destacó que esta perspectiva es clave para entender relaciones de poder, eliminar prejuicios y lograr resoluciones más justa s, especialmente en contextos de vulnerabilidad. Sin embargo, subrayó que el principal reto es su aplicación efectiva en la práctica cotidiana.



La capacitación fue impartida por Alba Adriana Jiménez Patlán, quien evidenció la brecha entre la teoría y la realidad, y recomendó el uso de lenguaje claro, empatía hacia las víctimas, eliminación de estereotipos y un análisis contextual en cada caso.



En el encuentro participaron representantes de instituciones electorales, judiciales, organismos autónomos y sociedad civil, quienes coincidieron en fortalecer la capacitación para avanzar hacia una justicia más equitativa e incluyente.