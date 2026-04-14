Delfina Gómez entregó más de 37 mil becas con una inversión de 509 mdp

-Se busca impulsar la permanencia escolar en la entidad, beneficiando a estudiantes de educación básica, media superior y superior.

La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabezó la entrega de 37 mil 460 Becas para el Bienestar por Aprovechamiento Académico, correspondientes al ciclo escolar 2025-2026, con una inversión superior a 509 millones de pesos, en apoyo a estudiantes mexiquenses de distintos niveles educativos.



“Impulsamos políticas públicas orientadas al bienestar del pueblo, como son las becas, que son una vía para garantizar el acceso equitativo a la educación, combatir la desigualdad y ampliar las posibilidades de desarrollo. Los jóvenes con su pasión, van a hacer posible día con día la transformación del Estado mexicano”, aseveró la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, en el Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco.



La gobernadora Delfina Gómez reiteró que el fortalecimiento de la educación es una prioridad para su administración, y reconoció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha impulsado mayores oportunidades educativas para las juventudes, como la ampliación de la infraestructura escolar en la entidad.



La mandataria mexiquense hizo un llamado a las y los beneficiarios a aprovechar este apoyo de manera responsable, destacó que la educación es una herramienta clave para construir proyectos de vida sólidos y abrir oportunidades en un contexto donde la entidad atrae inversión nacional e internacional.



“Para nosotros, como Gobierno del Estado de México, la educación es una inversión, la educación es algo que debemos no solamente fortalecer, sino consolidar, porque son precisamente a través de ustedes, jóvenes, que nuestro país puede lograr un empuje muy fuerte, no solamente en lo tecnológico, sino también en lo humano, en lo cívico, en lo social”, dijo la maestra Delfina Gómez Álvarez.



Este programa reconoce el esfuerzo, la disciplina y los resultados de las y los alumnos destacados de todo el estado, al tiempo que fortalece la permanencia escolar y contribuye a que más jóvenes concluyan sus estudios en educación básica, media superior y superior