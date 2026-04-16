Isaac Montoya trabaja en mejorar la infraestructura en Loma Colorada

-El programa avanza en Loma Colorada con mejoras urbanas, servicios y espacios dignos para las familias.

El presidente municipal Isaac Montoya Márquez encabezó la entrega de la Huella de la Transformación número 70 en la comunidad de Loma Colorada, como parte de un programa integral que busca mejorar la infraestructura y calidad de vida en todas las colonias del municipio.



Destacó que estas acciones forman parte del compromiso de su administración para recuperar espacios públicos y llevar justicia social a zonas que habían sido rezagadas.



Entre los trabajos realizados destacan la instalación de 28 luminarias y la sustitución de 43 más, así como labores de bacheo con 99 toneladas de mezcla asfáltica y la colocación de topes para mejorar la movilidad y seguridad vial.



Asimismo, se llevaron a cabo acciones de rehabilitación urbana como poda de árboles, mantenimiento de áreas deportivas, pintura de guarniciones y cruces peatonales, instalación de malla, colocación de mobiliario urbano y limpieza general, logrando la recolección de más de seis toneladas de residuos.



También se intervinieron espacios recreativos con la reparación de juegos infantiles y aparatos de ejercicio, así como la rehabilitación de canchas, fortaleciendo la convivencia comunitaria.



Isaac Montoya subrayó que su gobierno continuará trabajando en territorio para extender este programa a todas las comunidades de Naucalpan, con el objetivo de consolidar entornos más seguros, funcionales y dignos para las familias.