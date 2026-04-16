Clara Brugada presenta estrategia “Mundial Verde”

La iniciativa busca promover un evento sustentable y convoca a la ciudadanía a asumir una responsabilidad colectiva

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó la estrategia “Mundial Verde: con juego limpio, el Planeta Gana”, integrada por 10 ejes de acción orientados a la protección del medio ambiente, la biodiversidad y el impulso de una cultura sustentable en el marco de la Copa Mundial de Fútbol.



La mandataria capitalina destacó que la realización del Mundial representa una oportunidad para fortalecer acciones ambientales y consolidar una ciudad responsable desde lo local ante los retos globales.



Señaló que la estrategia busca que visitantes y habitantes conozcan no solo la riqueza cultural e histórica de la capital, sino también su valor ambiental, al recordar que el 60 por ciento del territorio de la ciudad corresponde a suelo de conservación.



Brugada Molina subrayó que los 10 ejes del “Mundial Verde” constituyen una guía para transformar hábitos y fomentar la participación activa de la ciudadanía, en alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas.



La estrategia, presentada en conjunto con la titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, contempla acciones como la reducción de plásticos de un solo uso, impulso a la economía circular, uso de mobiliario urbano reciclable y promoción de productos del suelo de conservación como nopal, amaranto y miel.



Asimismo, incluye el fortalecimiento de rutas turísticas sustentables, la rehabilitación de espacios como Xochimilco bajo un enfoque ecológico, la conservación del ajolote y la mejora de infraestructura en embarcaderos.



En materia de movilidad, se reforzarán acciones para reducir emisiones contaminantes, promover el uso del transporte público y fomentar esquemas como el trabajo a distancia durante el periodo mundialista.



También se impulsará la producción de artículos sustentables, como matracas de carrizo elaboradas por productores locales, con el objetivo de detonar el desarrollo económico en zonas de conservación.