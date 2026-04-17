PJEdoméx brinda certeza jurídica a 422 familias mexiquenses

-Mediante la Jornada de Usucapión Social Itinerante se garantiza el patrimonio de las familias.

El Poder Judicial del Estado de México, a través de la Jornada de Usucapión Social Itinerante para el Bienestar de las y los mexiquenses, benefició a 422 familias de nueve municipios con sentencias que les otorgan certeza jurídica sobre su patrimonio, contribuyendo a hacer realidad el derecho a una vivienda segura.



En el Foro “Felipe Villanueva” del Parque Naucalli, en Naucalpan y en representación del Magistrado Héctor Macedo García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia, la Magistrada María Alejandra Almazán Barrera, integrante del Órgano de Administración Judicial, refirió que este programa agiliza los procesos y materializa el propósito fundamental de la justicia social: transformar vidas.



Subrayó que el trabajo interinstitucional permite generar resultados concretos en beneficio de la población.



Destacó el compromiso del personal de los juzgados especializados en usucapión por su labor en favor de la ciudadanía y reiteró que “todos los esfuerzos son para brindar seguridad y certeza jurídica a las familias”.



Alejandro Tenorio Esquivel, Director del IMEVIS, informó que en esta jornada se beneficiaron 422 familias, al brindarles certeza jurídica sobre su patrimonio. Exhortó a las y los asistentes a difundir los beneficios del programa, a fin de que más personas accedan a este tipo de apoyos.



En su momento, Isaac Martín Montoya Márquez, Alcalde de Naucalpan, reconoció el compromiso de las instituciones para acercar la justicia a quienes más lo necesitan y agradeció al #PJEdoméx por facilitar mecanismos legales que impactan directamente en el bienestar de la población.



Las familias beneficiadas provienen de los municipios de Ecatepec, Tecámac, Teotihuacán, Temascalapa, Acolman, Naucalpan, Atizapán, Nicolás Romero y Tlalnepantla, reflejando el alcance regional de esta estrategia.