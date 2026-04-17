Trabajan la BJ y el gobierno de CDMX de manera coordinada en la colonia Moderna

-La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, enfatizó que ambos gobiernos comparten territorio y ayudar la gente va más allá de colores o ideologías partidistas.

Como parte del programa “Casa por Casa” establecido por el Gobierno de la CDMX, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, y el alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, realizaron un recorrido en la colonia Moderna con la finalidad de escuchar y atender diversas peticiones ciudadanas.



La coordinación entre el gobierno de la demarcación y el Ejecutivo local busca generar mejores condiciones para la comunidad benitojuarense, fortaleciendo las áreas de servicios urbanos, seguridad y salud, para garantizar la calidad de vida de sus habitantes.



El alcalde Luis Mendoza destacó la buena relación que se ha logrado con el Gobierno capitalino en beneficio de la comunidad, poniendo siempre en el centro a los vecinos y trabajando para resolver sus principales demandas de manera efectiva.



La Jefa de Gobierno, Clara Brugada enfatizó que ambos gobiernos comparten territorio y ayudar la gente va más allá de colores o ideologías partidistas.



Funcionarios de ambas instancias caminaron por Avenida de las Américas en la colonia Moderna, donde escucharon a vecinas y vecinos, quienes solicitaron, entre otras cosas, poda de árboles, alumbrado público, desazolve, seguridad y otros servicios urbanos.