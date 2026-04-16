GEM envía iniciativa para blindar a periodistas en la entidad

-La iniciativa incluye salud, becas, apoyos funerarios y un modelo preventivo con enfoque de derechos humanos.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez envió al Congreso mexiquense una iniciativa de reforma para fortalecer la Ley de Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos, con el objetivo de garantizar condiciones más seguras, dignas y justas para el ejercicio de esta labor.



La propuesta, construida a partir del diálogo con el gremio periodístico y organizaciones civiles, plantea un cambio de fondo al pasar de un modelo reactivo a uno preventivo, con enfoque social y de derechos humanos, alineado al Plan de Desarrollo del Estado de México 2023–2029.



Entre los principales avances, la iniciativa incorpora el acceso a servicios de salud mediante IMSS-Bienestar y esquemas de aseguramiento para periodistas independientes, atendiendo una de las principales demandas del sector. Además, impulsa la capacitación continua y el otorgamiento de becas educativas para periodistas y sus familias.



El proyecto también contempla apoyos funerarios para casos en los que periodistas o personas defensoras pierdan la vida derivado de su actividad, así como medidas preventivas como mecanismos de identificación voluntaria para reforzar su seguridad.



Asimismo, se fortalece la atención con enfoque diferenciado para grupos en situación de vulnerabilidad, incluyendo comunidades indígenas, población afromexicana, migrantes y diversidad sexual.



La iniciativa propone además robustecer el Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección, con mayor representación regional, paridad de género y criterios transparentes de selección, para garantizar decisiones más cercanas a la realidad del territorio.