Se amplía el periodo de registro para ingreso a Educación Media Superior en 103 municipios mexiquenses

Aspirantes pueden registrarse hasta el 17 de abril de 2026, aún existen más de 106 mil espacios disponibles en 954 planteles educativos.

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), informa que se amplía el periodo de registro para el ingreso a la Educación Media Superior en los 103 municipios, Promoción 2026.

Conforme a la convocatoria original, del 02 al 28 de marzo del presente año, se tiene un total de 85 mil 456 aspirantes registrados. Las y los jóvenes mexiquenses que no completaron el proceso en dicho periodo tienen hasta el viernes 17 de abril para hacerlo a través del portal oficial: https://ingresoms.103municipios.edugem.gob.mx/#/inicio.

Para la promoción 2026 participan nueve servicios educativos, con una oferta de 954 planteles públicos que en conjunto disponen de aproximadamente 106 mil espacios en modalidades de bachillerato general y tecnológico.

Los resultados de asignación se darán a conocer el próximo 17 de agosto de 2026, en el mismo sitio web.

La SECTI invita a las y los aspirantes, así como a sus familias, a aprovechar esta ampliación del periodo de registro y consultar la convocatoria completa para conocer requisitos, fechas y opciones educativas disponibles, y así asegurar su ingreso a la Educación Media Superior.

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