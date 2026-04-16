Guanajuato y León impulsan la internacionalización de empresas locales

Fortalecen estrategias de exportación para posicionar marcas leonesas en mercados globales

El impulso a la internacionalización empresarial se consolidó como eje estratégico durante el evento “León 450 Marcas Rugiendo Global”, donde autoridades estatales y municipales destacaron el crecimiento de empresas locales y su proyección hacia mercados internacionales.



El director de Internacionalización de COFOCE, Asael Colunga, subrayó que las empresas cuentan con respaldo institucional para acceder a plataformas de promoción internacional, mediante pabellones y misiones comerciales desarrolladas en coordinación con el municipio de León.



Señaló que estas acciones responden a la visión del Gobierno de Guanajuato, encabezado por la gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo, que ha colocado a la exportación como un eje clave para el fortalecimiento económico de la entidad.



Como parte de esta estrategia, se formalizó un convenio de colaboración con una inversión de 700 mil pesos, vigente hasta julio de 2026, el cual ha permitido la participación de empresas en encuentros de negocio y misiones comerciales en distintos sectores productivos.



Este acuerdo ha beneficiado a 24 empresas de León en rubros como calzado, joyería, marroquinería, agroalimentos y empaque, ampliando sus oportunidades en el mercado internacional.



Por su parte, la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, reconoció el trabajo coordinado con COFOCE y otras dependencias, así como el esfuerzo de emprendedores y empresarios por posicionar sus productos fuera del país.



Durante el evento, también se reconoció a empresas que han logrado consolidar su presencia en el extranjero. El empresario Manuel Segovia, de Herrajes Finos de León, destacó que la internacionalización ha sido clave para el crecimiento de su compañía tras 25 años de trayectoria, explorando mercados como Italia y Estados Unidos.



Las acciones impulsadas por el Gobierno de Guanajuato buscan fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas, promoviendo su integración en cadenas globales de valor y elevando su competitividad en el ámbito internacional.