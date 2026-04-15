“Durante abril CDMX tendrá varias actividades culturales”: Clara Brugada

-Anunció que se presentarán en el Zócalo Andrea Bocelli, 31 Minutos y el Festival de las Infancias.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó hoy una serie de actividades culturales, recreativas y artísticas que se llevarán a cabo durante abril en el Zócalo capitalino, con el objetivo de garantizar el acceso gratuito a la cultura y consolidar este espacio como el principal epicentro social de la ciudad.



La mandataria capitalina destacó que el Zócalo se mantiene como un espacio abierto para todas y todos, donde se han realizado grandes conciertos y actividades que refrendan al Zócalo como un espacio abierto, gratuito y para todas y todos, y donde la cultura se comparte sin barreras.



Anunció que el próximo sábado 18 de abril se presentará en el Zócalo de esta ciudad el tenor italiano Andrea Bocelli, en un concierto gratuito que promete ser una noche inolvidable para miles de asistentes.



Informó que el concierto contará con la participación de invitados especiales como Ximena Sariñana y Los Ángeles Azules, quienes acompañarán al tenor en esta presentación.



En el marco de las celebraciones por el Día de la Niña y el Niño, Clara Brugada Molina anunció que del 24 al 26 de abril se llevará a cabo el “Zocalito de las Infancias”, un espacio dedicado a niñas y niños con actividades orientadas a la creatividad, el aprendizaje y la recreación.



Detalló que durante estos días el Zócalo se transformará en un gran centro interactivo con cientos de actividades organizadas en ejes como arte y cultura, ciencia e historia natural, cuidado del medio ambiente, así como vida saludable y deporte.



Entre las actividades se contemplan conciertos, talleres infantiles, funciones de lucha libre, áreas deportivas, tirolesa, pistas para patinar con tecnología que simula hielo, museos y exposiciones al aire libre, así como experiencias inmersivas del Museo de Historia Natural. También se instalarán réplicas de especies como dinosaurios, ballenas, pingüinos y tigres dientes de sable, además de globos aerostáticos y laboratorios para la experimentación científica.



Finalmente, la jefa de Gobierno informó que el 30 de abril, como parte de los festejos por el Día de la Niña y el Niño, se realizará un concierto especial del programa 31 minutos, dirigido al público infantil y familiar.