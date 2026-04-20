Arranca en San Mateo Atenco el “Mundial de Barrios”

Ana Muñiz continúa impulsando el deporte, la cultura y la unidad comunitaria previo a la fiesta mundialista.

La presidenta municipal Ana Muñiz Neyra dio inicio al Mundial de Barrios, un torneo que forma parte del programa “Mundial Social 2026”, diseñado para fortalecer la convivencia comunitaria y preparar al municipio rumbo a la Copa del Mundo.



Con la participación de equipos representativos de los distintos barrios, este serial deportivo recorrerá diversas sedes, promoviendo la integración social, la sana competencia y el desarrollo del talento local.



La alcaldesa destacó que esta iniciativa forma parte de una agenda integral que incluye actividades culturales, artísticas, gastronómicas y deportivas, así como eventos como la Carrera 5K Pasión Mundialista y transmisiones públicas de partidos.



Asimismo, anunció la promoción del calzado atenquense en espacios estratégicos como el Aeropuerto Internacional de Toluca y destinos turísticos, con el objetivo de proyectar al municipio a nivel nacional e internacional.



Estas acciones buscan consolidar a San Mateo Atenco como un municipio activo, unido y preparado para recibir visitantes durante la máxima fiesta del futbol.