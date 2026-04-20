Cerca de siete mil kilos perdidos con el programa “Toluca se pone en forma”

Llama Ricardo Moreno a las y los participantes a mantener el esfuerzo y priorizar su salud

El programa “Toluca se pone en forma” registra un avance significativo al acumular un total de seis mil 920 kilogramos perdidos entre las y los participantes, informó el presidente municipal, Ricardo Moreno, quien exhortó a continuar con el esfuerzo para alcanzar la meta establecida.



El alcalde destacó que, más allá de cualquier incentivo, el principal objetivo del reto es mejorar la salud de la población, adoptando hábitos como una alimentación balanceada y mayor actividad física.



Asimismo, señaló que el programa se mantendrá vigente hasta el próximo 31 de mayo, con la meta de reducir 15 toneladas de peso entre las y los participantes, consolidándose como una estrategia de salud preventiva con proyección internacional.



En cuanto a la participación, detalló que siete mil 160 mujeres han contribuido con el 65% del total de peso perdido, mientras que tres mil 918 hombres representan el 35%. Por rangos de edad, tres mil 438 mujeres de entre 18 y 35 años aportan el 31%, y tres mil 702 mujeres de 36 a 70 años el 33%. En el caso de los hombres, dos mil 124 de 18 a 35 años representan el 19%, y mil 789 de 36 a 70 años el 16%.



Finalmente, el presidente municipal invitó a la ciudadanía a participar en el evento “Mundo DIF Toluca”, que se llevará a cabo el próximo 26 de abril a partir de las 10:00 horas en la explanada del Mercado Juárez, en el marco de la celebración del Día del Niño y de la Niña.