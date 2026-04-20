MÉXICO APUESTA POR LA PAZ Y LOGRA ALIANZA TECNOLÓGICA EN ESPAÑA

Desde Barcelona impulsa reforestación global, defiende la paz y fortalece alianza científica para desarrollar la supercomputadora mexicana Coatlicue

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, colocó al país en el centro del debate internacional al proponer, en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, destinar el 10% del gasto mundial en armamento a un programa global de reforestación, además de impulsar una declaración en contra de la intervención militar en Cuba.



Durante su participación en el encuentro internacional, la mandataria mexicana hizo un llamado a priorizar la paz, la cooperación y el bienestar de los pueblos sobre la guerra, al destacar que México es una nación que promueve la libertad, la justicia y la fraternidad.



En este marco, Sheinbaum también extendió la invitación para que México sea sede en 2027 de la Cumbre en Defensa de la Democracia, con el objetivo de promover un modelo económico centrado en el bienestar y una democracia incluyente.



Como parte de su agenda en España, la Jefa del Ejecutivo federal visitó el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona, donde fortaleció la colaboración científica para el desarrollo de la supercomputadora mexicana “Coatlicue”, proyecto estratégico que posicionará al país en la vanguardia tecnológica de América Latina.



Durante el recorrido, conoció la operación de la supercomputadora MareNostrum 5 y sostuvo encuentros con académicos y especialistas para avanzar en proyectos conjuntos que impulsen el desarrollo científico nacional.



La colaboración entre México y el centro europeo permitirá consolidar el Centro Mexicano de Supercómputo, así como la formación de talento especializado, con miras a contar con una de las infraestructuras tecnológicas más potentes de la región.



Con estas acciones, la presidenta Claudia Sheinbaum fortalece la presencia de México en el escenario internacional, al impulsar una agenda que combina paz, cooperación global y desarrollo científico como pilares del futuro.