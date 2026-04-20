Mara Lezama anuncia tratamiento gratuito contra hepatitis C

-Destacan que en dos o tres meses de medicación se logra curar más del 95% de los casos.

La gobernadora Mara Lezama Espinosa y el titular del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el Sida (CENSIDA), Dr. Juan Luis Mosqueda, informaron que la hepatitis C ya es una enfermedad curable en México, gracias a tratamientos innovadores disponibles de manera gratuita en el sistema de salud pública.



Durante una reunión de trabajo en esta ciudad, destacaron que este avance se logra mediante medicamentos administrados por un periodo de dos a tres meses, lo que permite curar a más del 95 por ciento de las personas diagnosticadas con esta enfermedad.



Mara Lezama subrayó que, fuera del sector público, este tratamiento podría alcanzar costos cercanos a los 800 mil pesos, lo que resalta la relevancia de su acceso universal y sin costo a través de instituciones como el IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar y las secretarías de Salud.



El titular de CENSIDA informó que estas instituciones cuentan con pruebas rápidas que permiten detectar la hepatitis C en aproximadamente cinco minutos, facilitando un diagnóstico oportuno y el inicio inmediato del tratamiento en caso de resultar positivo.



Mara Lezama puntualizó que esto es resultado del impulso que la presidenta Claudia Sheinbaum le da a la salud pública, que siempre le agradecemos, pero también del titular de la Secretaría de Salud, del doctor David Kershenobich.



Finalmente, invitó a la población a acercarse a su unidad de salud más cercana para realizarse la prueba, enfatizando que la detección temprana tiene un tratamiento seguro y gratuito.