GEM ha entregado 4.3 mdp en canastas alimentarias a 151 familias mexiquenses

Las beneficiadas han sido víctimas de feminicidio y desaparición.

El Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez entregó 151 apoyos del programa Canasta Alimentaria para Víctimas del Delito de Feminicidio y Desaparición, con una inversión de 4.3 millones de pesos para el ejercicio 2026; por primera ocasión, se otorga el apoyo a 40 adultos mayores que han asumido la crianza de las hijas e hijos de las víctimas, acción que amplía el alcance de esta política pública y fortalece la atención integral para este sector vulnerable.



Jesús George Zamora, Consejero Jurídico, señaló que este programa, a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México (CEAVEM), entregará mensualmente, hasta en 12 exhibiciones, 2 mil 200 pesos a las personas beneficiarias y, en el caso específico de adultos mayores, el monto asciende a 3 mil pesos.



“Hoy estamos entregando 151 apoyos para ustedes, para reconstruir estos proyectos de vida, pero lo ampliaremos a absolutamente todas las personas que lo necesiten. Nuestra señora Gobernadora y todo su equipo de trabajo, Consejería Jurídica, Secretaría de las Mujeres y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, estaremos acompañándolos”, puntualizó el Consejero Jurídico.



María Esther Rodríguez Hernández, Secretaria de las Mujeres, destacó que este tipo de acciones tienen como ruta construir bienestar, fortalecer la paz y colocar como prioridad la protección de las personas y la atención a las víctimas del delito, para recuperar su estabilidad, acto que es una obligación ética, institucional y humana.



“Este programa es una forma de decirles que no están solas, que no están solos, que sus necesidades importan y que el Estado responde con cercanía, respeto y hechos. Reafirmamos algo fundamental: las víctimas importan, sus historias importan y su dignidad es una prioridad para este gobierno”, enfatizó.



Para atender a estos 151 núcleos familiares, cuyas solicitudes fueron recibidas en 2025, el Gobierno del Estado de México incrementó el presupuesto de este programa, lo que permite el aumento a la cantidad de recursos otorgados, al pasar de 2 mil a 2 mil 200 pesos, así como ampliar su cobertura para apoyar a las personas adultas mayores, en un acto de justicia social.