GARCÍA HARFUCH DESTACA COORDINACIÓN Y REFUERZA SEGURIDAD EN SINALOA

Señaló que la estrategia se mantiene firme con operativos, inteligencia y trabajo conjunto para recuperar la paz.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México realizó una visita de trabajo en esta entidad para reforzar la estrategia de seguridad y dar seguimiento a las acciones implementadas en coordinación con autoridades locales.



Durante la jornada, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó que la presencia federal en Sinaloa se mantiene constante y con una estrategia basada en inteligencia, operativos coordinados y atención a las causas que generan la violencia.



El funcionario enfatizó la importancia de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, así como el diálogo permanente con sectores académicos, empresariales y medios de comunicación, como parte de un enfoque integral para avanzar en la construcción de condiciones de paz en la entidad.



El Gabinete de Seguridad, integrado por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la propia SSPC, ha mantenido operativos permanentes en Sinaloa, considerado un estado prioritario debido a la presencia de grupos delictivos.



De acuerdo con autoridades federales, estas acciones buscan fortalecer la seguridad, mejorar la respuesta institucional y consolidar una mayor cercanía con la sociedad sinaloense frente a los retos en materia de violencia.



Finalmente, Omar García Harfuch reiteró el compromiso del Gobierno de México de continuar trabajando de manera coordinada para garantizar la seguridad y avanzar en la recuperación de la tranquilidad en la entidad.