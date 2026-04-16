Senado da luz verde a nueva Ley de Cine y el Audiovisual

La reforma reconoce plataformas y nuevas tecnologías, y garantiza mayor presencia del cine mexicano en pantallas.

El Senado de la República aprobó la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual, con la que se actualiza el marco jurídico del sector para responder a los cambios tecnológicos y fortalecer la industria cinematográfica nacional.



Con 87 votos a favor en lo general, el proyecto sustituye la legislación anterior e incorpora regulaciones para plataformas digitales y contenidos bajo demanda, además de establecer mecanismos para fomentar la producción, distribución y exhibición de obras audiovisuales.



Entre los puntos clave, la ley mantiene una cuota mínima del 10 por ciento de pantalla para el cine mexicano en salas, con horarios equitativos, y obliga a plataformas digitales a garantizar espeducaacios de visibilidad para contenidos nacionales.



El presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, José Antonio Cruz Álvarez Lima, destacó que la norma reconoce la evolución del sector, al incluir no solo el cine tradicional, sino también los contenidos consumidos en plataformas como streaming.



Por su parte, la senadora Beatriz Mojica Morga subrayó que la ley fortalece al cine como una actividad cultural y económica de interés público, lo que permitirá generar empleo y ampliar oportunidades para creadores.



Legisladores coincidieron en que la reforma representa un avance para proteger la diversidad cultural y la libertad creativa, aunque algunas voces advirtieron retos pendientes, como el financiamiento, la regulación de nuevas tecnologías y las condiciones del mercado.