Edoméx espera derrama millonaria por Mundial 2026: Laura González

-La entidad busca aprovechar la cercanía con la CDMX para atraer visitantes y consolidarse como destino clave.

El Estado de México se prepara para capitalizar el impacto del Mundial 2026 con una derrama económica estimada en 460 millones de dólares, informó Laura González Hernández.



La funcionaria destacó que la cercanía con la Ciudad de México, sede principal del torneo, posiciona a la entidad como una alternativa estratégica para hospedaje y actividades turísticas, ante la alta demanda hotelera en la capital.



Señaló que ya se registra un incremento en reservaciones en zonas del Valle de México y Toluca, además de un mayor interés en destinos como Teotihuacán, así como en restaurantes y comercios.



Como parte de la estrategia, el gobierno estatal lanzará nuevas experiencias como la “ruta del mezcal” y la “ruta de la flor”, diseñadas para atraer tanto a turistas nacionales como internacionales y que estarán listas antes del arranque del Mundial.



Estas acciones forman parte de un plan integral para detonar el turismo, fortalecer la economía local y posicionar al Estado de México como un destino competitivo más allá de la justa mundialista.