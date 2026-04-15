Refuerzan seguridad vial en Xochimilco con operativo “Salvando Vidas”

-La alcaldía destacó que este tipo de acciones forman parte de una estrategia permanente para fomentar el respeto a las normas viales y reducir riesgos en la vía pública.

En la Alcaldía Xochimilco se implementó el operativo “Salvando Vidas” con el objetivo de prevenir accidentes viales y proteger a la ciudadanía, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.



Este dispositivo se llevó a cabo en el cruce de Avenida Guadalupe I. Ramírez y Prolongación División del Norte, donde participaron más de 40 elementos de tránsito y Policía Auxiliar, apoyados con unidades operativas y equipo especializado.



Como resultado del operativo, las autoridades realizaron 180 revisiones a conductores, remitieron 50 vehículos al depósito vehicular y aplicaron 50 infracciones por diversas faltas al reglamento de tránsito.



La alcaldía destacó que este tipo de acciones forman parte de una estrategia permanente para fomentar el respeto a las normas viales y reducir riesgos en la vía pública.



Asimismo, hizo un llamado a la población a conducir con responsabilidad, recordando que el cumplimiento de las reglas de tránsito no solo evita sanciones, sino que también contribuye a salvar vidas.