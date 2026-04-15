Toluca acelera bacheo masivo: Más de 5 mil 700 puntos atendidos

El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno, informó sobre los avances del programa intensivo de bacheo, destacando que en apenas 20 días se han atendido más de 5 mil 700 puntos en distintas zonas del municipio.

A través de una publicación en redes sociales, el edil señaló que se han desplegado 48 brigadas en delegaciones y en el Centro Histórico, con el objetivo de acelerar los trabajos antes del inicio de la temporada de lluvias.

El programa busca mejorar las condiciones de las vialidades, responder a los reportes ciudadanos y fortalecer la seguridad en la movilidad diaria de las y los toluqueños, una de las principales demandas de la población.

Ricardo Moreno subrayó que su administración trabaja con orden, supervisión y resultados, priorizando acciones concretas que impacten directamente en la calidad de vida de la ciudadanía.

Con estas acciones, el gobierno municipal refuerza su compromiso de atender de manera frontal los problemas urbanos, avanzando en la construcción de una ciudad más funcional y segura.