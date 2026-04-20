Isaac Montoya fortalece la inclusión con nueva Casa de Autismo en Naucalpan

Gobierno municipal impulsa políticas públicas para garantizar derechos y visibilizar la diversidad

En el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, el presidente municipal Isaac Montoya Márquez encabezó la caminata “Caminando por la Inclusión”, reafirmando el compromiso de su administración por construir un municipio más incluyente, accesible y respetuoso de la diversidad.



Durante el evento, el alcalde destacó que la inclusión no solo es un principio social, sino una forma de gobernar que implica reconocer las distintas realidades y generar condiciones para que todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos.



Desde su experiencia personal, subrayó la importancia de eliminar barreras estructurales que históricamente han limitado el acceso a servicios para personas dentro del espectro autista, por lo que anunció la próxima apertura de la Casa del Autismo, un espacio especializado que brindará atención integral, fortalecerá capacidades y promoverá redes comunitarias.



Asimismo, informó que, a través del DIF municipal, se implementa un modelo educativo especializado que ya permitió la incorporación de 70 niñas y niños con discapacidad a espacios educativos formales.



Como parte de esta estrategia integral, también se contempla la construcción del primer parque totalmente inclusivo en la colonia Altamira, diseñado para personas con discapacidad, adultos mayores y personas autistas.



La caminata reunió a más de mil participantes y concluyó con actividades culturales, servicios y la creación del mural “Somos infinitos e infinitas”, como símbolo de inclusión y respeto.