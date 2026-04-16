Ciclovía “Gran Tenochtitlan” un proyecto de movilidad con visión ciudadana

-Es uno de los proyectos que el Gobierno de la Ciudad de México implementa para fomentar la movilidad sustentable.

El Arq. Rogelio García-Mora Pinto participó de forma activa en la propuesta de la nueva ciclovía Gran Tenochtitlán. Señalaron que la dirección del programa estuvo a cargo de Ameyalli Sánchez, Directora de Ponte Pila, y la moderación por Kenya Moreno, Subdirectora B del área deportiva de esta institución. Asimismo, estuvo presente el coordinador de las y los ciclistas de PILARES, Adrián García.



La ciclovía es una obra pública impulsada por el Gobierno de la Ciudad de México con el objetivo de fomentar alternativas sustentables de movilidad para la ciudadanía. Para enero del 2024, según la página oficial de las ciclovías de la CDMX, se habían construido 230 km de vías para bicicleta. La nueva ciclovía agregará 30 kilómetros de recorrido en una de las avenidas principales de la ciudad: Calzada de Tlalpan.



La nueva ciclovía se inaugurará el próximo domingo 19 de abril a las 8:00 de la mañana en el Zócalo, con un recorrido por la misma desde este punto hasta el Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca). Además, activará a la población con la realización de una bici monumental en la Plaza de la República.



El arquitecto Rogelio García-Pinto enfatizó que el objetivo de la nueva ciclovía es unir el centro de la ciudad con el sur y así conectar poco a poco con el oriente de la ciudad, que carece de una conexión ciclista. Esta ciclovía es particular, ya que cambia según el área en que la transites. Implica un salto grande en la historia de estos proyectos de movilidad.



La nueva ciclovía Gran Tenochtitlan es uno de los proyectos que el Gobierno de la Ciudad de México implementa para fomentar la movilidad sustentable. Asimismo, el Subsistema de Educación Comunitaria PILARES, a través de su área deportiva, Ponte Pila, cuenta con actividades gratuitas e incluyentes para todo público.