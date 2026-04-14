Marina del Pilar entrega nuevas Tarjetas Violeta en Tijuana

-Subrayó que este programa nació como un compromiso para apoyar a las madres autónomas, reconociendo su esfuerzo diario y su papel fundamental en el desarrollo de sus hogares.

En busca de que más mujeres puedan seguir estudiando, emprendiendo y construyendo sus sueños, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, encabezó en Tijuana la entrega de reposiciones de la Tarjeta Violeta para mujeres jefas de familia, programa que actualmente beneficia a más de 100 mil mujeres en Baja California.



Informó que este cambio es debido a la próxima caducidad del chip de las tarjetas entregadas a madres autónomas, por lo que, en coordinación con la Secretaría de Bienestar, se llevará a cabo la reposición del plástico para garantizar la continuidad del apoyo.



“Cuando hablamos de transformación, nos referimos a que las oportunidades hoy son derechos. La Tarjeta Violeta es mucho más que un apoyo económico, es una herramienta para que las mujeres puedan seguir estudiando, emprender y construir sus sueños”, resaltó la mandataria.



Subrayó que este programa nació como un compromiso para apoyar a las madres autónomas, reconociendo su esfuerzo diario y su papel fundamental en el desarrollo de sus hogares.



El secretario de Bienestar, Netzahualcóyotl Jáuregui Santillán, señaló que el próximo 30 de abril se realizará el siguiente depósito, por lo que es de suma importancia que las beneficiarias reciban su nueva tarjeta y la activen antes del 28 de este mes.



Las beneficiarias serán contactadas vía telefónica por personal de Bienestar para informarles la fecha, hora y lugar en su municipio donde podrán recoger su nueva tarjeta bancaria.



Destacó que, con este programa, las madres jefas de familia no solo reciben apoyo económico, sino también una oportunidad para continuar con sus estudios, por lo que hizo un llamado a mantenerse atentas a las llamadas oficiales para acudir a recibir su nueva tarjeta y seguir accediendo a este beneficio.



Subrayó que el Gobierno de Baja California continuará fortaleciendo este programa y ampliando sus beneficios, con el objetivo de que más mujeres jefas de familia accedan a mejores oportunidades de desarrollo, educación y autonomía económica.