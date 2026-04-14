Tabe renueva convenio de programas sociales con la UNAM

Por cuarto año se garantiza la transparencia en la elección de las y los beneficiarios.

Por cuarto año, Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, firmó un convenio con la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para garantizar la asignación transparente de los programas sociales en la demarcación, cumpliendo con el compromiso de que lleguen a quienes más lo necesitan, y acabando con su uso político.



Indicó que, al dejar en manos de los especialistas la realización de estudios socioeconómicos, las entrevistas y las visitas domiciliarias, se garantiza que las 2577 beneficiarias del Programa Pa´las Jefas sean quienes más lo necesitan. Además de que con ello se ratifica el compromiso de poner en Miguel Hidalgo, primero a las mujeres.



Tabe indicó que este trabajo conjunto con la ENTS generará certeza, confiabilidad y asegurará que no se repartan discrecionalmente los apoyos.



Y llamó a quienes se han inscrito a no dejarse engañar, porque la única forma de acceder a estos programas sociales es bajo el escrutinio de las 35 trabajadoras sociales, quienes estarán recorriendo las calles de Miguel Hidalgo.



Por su parte, Carmen Guadalupe Casas Ratia, Directora de la ENTS, recordó que junto con Miguel Hidalgo han trabajado en la identificación rigurosa e imparcial de personas en condición de vulnerabilidad.



La Directora expresó su más sincero agradecimiento por la confianza depositada en la UNAM para llevar a cabo esta importante labor. Y reiteró que la UNAM, a través de la Escuela Nacional de Trabajo Social, brindará un servicio de la más alta calidad académica y ética, a la altura de lo que las habitantes de la Alcaldía Miguel Hidalgo merecen.



Estuvieron presentes Carlos Gelista González Director General de Desarrollo Social; Juan Pablo Gutiérrez González, Director de Desarrollo Humano y Social, ambos de la alcaldía Miguel Hidalgo, así como Efraín Esteban Reyes Romero, Secretario de Planeación y Vinculación de la Escuela Nacional de Trabajo Social.